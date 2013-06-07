Кличко і Повєткін погодили умови контракту на бій

Команди Володимира Кличка та Олександра Повєткіна погодили умови контракту на бій. Менеджер неодноразового чемпіона світу з боксу українця Володимира Кличка Бернд Бенте повідомив, що на даний момент не існує жодних проблем, що заважають підписанню контракту на бій його клієнта з росіянином Олександром Повєткіним. Про це повідомляють РІА «Новости».

Команди "суперчемпіона" світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (ВБА) у суперважкій вазі українця Володимира Кличка і "регулярного" чемпіона ВБА росіянина Олександра Повєткіна погодили умови контракту на бій, який пройде 5 жовтня в Москві. Про це стало відомо після вирішального раунду переговорів у німецькому місті Гамбург.

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Контракт буде підписаний в середині наступного тижня, його умови розголошені не будуть.

Раніше в переговорах між командами існували три пункти розбіжностей - щодо допінг-контролю, контролюючої боксерської організації і довжини бинта.