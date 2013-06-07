Футболісти київського Динамо поїдуть до Австрії

Футболісти київського "Динамо" проведуть перший збір у літнє міжсезоння в Австрії, де зіграють два товариські матчі з "Динамо" (Тбілісі) та "Мюнхен-1860".

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ), збір в австрійському Інсбруку почнеться 16 червня. До нового сезону команда почне готуватися без гравців національних збірних, які цими днями задіяні в товариських матчах та іграх відбіркового циклу чемпіонату світу-2014. Їм тренери нададуть кілька додаткових днів відпочинку, після яких футболісти прибудуть до Австрії.

Гра з мюнхенським клубом відбудеться в німецькому місті Гарміш-Партенкірхен, що в годині їзди від місця базування команди – в Інсбруку.

Перший збір «Динамо» завершиться 26 червня.

Подальші плани команди зараз знаходяться у стадії затвердження, можливо, «біло-сині» візьмуть участь у міжнародному товариському турнірі за участю провідних українських і російських клубів.

Як повідомляв УНІАН, останніми днями в російських ЗМІ наполегливо циркулюють чутки про те, що з 26 червня по 6 липня має відбутися товариський турнір за участю чотирьох команд – київського "Динамо", донецького "Шахтаря", московського "Спартака" і петербурзького "Зеніту". В його рамках кияни один раз зіграють у Москві зі "Спартаком", а потім проведуть три домашні гри поспіль: одну зі "Спартаком" і дві - із "Зенітом"