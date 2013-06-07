Дублери Шахтаря і Динамо можуть розіграти право залишитися в Першій лізі

Відбулося жеребкування етапу плей-офф за право виступати в чемпіонаті України з футболу серед команд Першої ліги в сезоні 2013/14, в якому можуть зійтися друга команда київського "Динамо" і третій колектив донецького "Шахтаря".

Як передає кореспондент УНІАН, за тур до закінчення нинішнього чемпіонату Першої ліги київське «Динамо-2» зайняло 15-е місце (гра останнього туру з «Севастополем» на розподіл місць у таблиці не впливає), а "Одеса" - 16-е місце. Тепер ці команди зіграють перехідні матчі з представниками Другої ліги, які зайняли другі місця в Групах 1 і 2.

У результаті жеребкування утворилися пари, переможці яких продовжать виступати в Першій лізі.

"Одеса" зіграє два матчі з тернопільською "Нивою", що зайняла друге місце в Групі 1 Другої ліги. Перший матч пройде в Одесі, другий - у Тернополі.

Що стосується другої команди київського "Динамо", то їхнім суперником буде колектив, який зайняв друге місце в Групі 2 Другої ліги. Потенційними суперниками киян є "Украгроком" (Головковка), "Шахтар" (Свердловськ) і "Шахтар-3" (Донецьк). Розподіл місць у турнірі команд Групи 2 залежить від результатів останнього туру, який відбудеться пізніше. Поки відомо, що "Динамо-2" перший матч проводить у гостях, а відповідь - у Києві.

Матчі плей-офф відбудуться 12 і 16 червня.