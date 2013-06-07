Менеджер Кличка звинуватив команду Повєткіна в брехні

Як повідомляє спеціалізований сайт boxingnews.com.ua, Бенте заявив: "Те, що ми нібито виступаємо проти проведення допінг-тестів під час підготовки до бою – повна брехня. Це абсолютно не відповідає дійсності. Ми хочемо, щоб обидва бійці проходили допінг-тести під час підготовки. І ми хочемо, щоб боксери не знали часу проведення допінг-тестів. Ми хочемо рівних умов і для Кличка, і для Повєткіна. Але ми хочемо, щоб допінг-тести проводила незалежна організація, така як NADA, а їхня сторона наполягає на RUSADA".

Також Бенте додав: "У NADA краща репутація в світі, сам Зауерланд завжди працює з цією організацією в усіх найважливіших боях. Саме NADA зловила Маріуша Ваха після бою з Володимиром і Сема Солімана після бою з Феліксом Штурмом на вживанні заборонених препаратів. Ми абсолютно повністю виступаємо за проведення допінг-тестів на етапі підготовки до бою в невідомий для боксерів час, але інша сторона розкручує в певних російських ЗМІ, що Володимир нібито намагається щось приховати".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Повєткін має відбутися у вересні в Москві. Це стало відомо після того, як торги на проведення бою, що проходили в Панамі, виграв російський промоутер Володимир Хрюнов, який представляє інтереси Повєткіна. Разом із тим, контракт на бій досі не підписано. Кілька днів тому Хрюнов заявив, що крайній термін для підписання контракту - сьогодні, 7 червня.