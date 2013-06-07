Букмекери котують Чорногорію вище за Україну

Як передає кореспондент УНІАН, середні котування букмекерів на гру виглядають таким чином: перемога Чорногорії оцінюється в 2,4 до 1, нічия - в 3,25 до 1, перемога України - в 2,95 до 1.

Зазначимо, що сьогоднішня гра є ключовою в нинішньому циклі для команди Михайла Фоменка. Українці невдало провели початок відбіркової кампанії. Зокрема, вони поступилися команді Чорногорії в Києві (0:1). І якщо сьогодні українці не зможуть обіграти Чорногорію в гостях, то практично позбудуться шансів на попадання у фінальний турнір світової першості. На прес-конференції напередодні гри головний тренер команди Фоменко зазначив, що збірну України в жодному випадку не влаштує нічия в Подгоріце.

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Разом із тим, у збірної України серйозні кадрові проблеми. В грі не зможуть взяти участь три ключові гравці оборони - гравці "Шахтаря" Олександр Кучер і В’ячеслав Шевчук, і Євген Хачеріді, який представляє "Динамо". Всі вони травмовані.

Як повідомляв УНІАН, гра Україна - Чорногорія розпочнеться у Подгоріці о 21.45 за київським часом.