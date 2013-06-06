Фоменко: Перемога над Чорногорією відкриє прямий шлях до першого місця у групі
Головний тренер збірної України з футболу провів передматчеву прес-конференцію.
Сьогодні ввечері у Подгориці головний тренер національної збірної України з футболу Михайло Фоменко провів традиційну прес-конференцію напередодні матчу відбірного турніру до ЧС-2014 Чорногорія − Україна, де розповів про:
мікроклімат у команді
«Справа у тому, що у нас не було таких подій, щоб мікроклімат зіпсувався. Футболісти самі прекрасно розуміють нашу ситуацію у турнірній таблиці і важливість матчу з Чорногорією. Так що мікроклімат, яким був до спарингу з Камеруном, таким він і залишився зараз».
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причини поразки від чорногорців у домашньому поєдинку
«Про причини поразки у домашньому матчі я сказати не можу, тому що я не знаю, якою була установка на ту гру, наскільки вона була виконана. Що стосується небезпеки з боку збірної Чорногорії, то завтрашній наш суперник - це, перш за все, добре організована команда, укомплектована кваліфікованими футболістами, які виступають в європейських клубах. З боку збірної Чорногорії небезпечними будуть організація їх атак, а також стандартні положення».
бажаний результат у майбутньому матчі
«В умовах нинішньої турнірної ситуації нічия практично нічого нам не дає. Як нам, так і збірній Чорногорії. Перемога у завтрашньому матчі відкриє прямий шлях до підсумкового першого місця у групі».
Нагадаємо, що матч Чорногорія - Україна відбудеться завтра, 7 червня. Початок - о 21:30. Трансляція – на телеканалі Інтер.
За матеріалами ФФУ