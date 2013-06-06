Харлан виграла чемпіонат України з фехтування на шаблях

Як повідомили УНІАН у Національній федерації фехтування України, нинішні змагання стали одними з найбільш інтригуючих за напруженням боротьби за останні роки.

Вчинила Харлан у півфіналі опір Діана Залевська, яка вела в рахунку в кінцівці бою – 14:12, але Харлан, завдавши три удари поспіль, все ж таки здобула перемогу – 15:14.

У другому півфіналі шаблі схрестили Галина Пундик і Олена Вороніна. Впродовж всього поєдинку перевага була на боці Вороніної, але при рахунку 14:10 на її користь олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 Пундик змінила тактику ведення бою і вирвала перемогу – 15:14.

У фіналі спочатку тон бою задала Пундик і навіть виграла першу половину – 8:6, але в другій частині поєдинку Харлан перехопила ініціативу і здобула у результаті перемогу з рахунком 15:12.