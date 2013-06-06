Визначилися суперники збірної України на ЧС із пляжного футболу

Суперниками збірної України з пляжного футболу на чемпіонаті світу будуть команди Бразилії, Ірану і Сенегалу, що робить квартет C найсильнішою групою.

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з пляжного футболу, який відбудеться з 18 по 28 вересня на Таїті.

Зважаючи на відсутність рейтингових корзин, у організаторів вийшло зібрати у кожній з трьох груп «А», «В», і «С» по два переможці регіональних відбірних турнірів, відправивши діючих чемпіонів світу - команду Росії - до групи «D».

Голкіпер збірної України Віталій Сидоренко після жеребкування сказав: "Що тут коментувати... «Група смерті» з виходом на Росію..."

У свою чергу лідер бразильської збірної Жоржіньо відзначив, що вони потрапили в сильну групу. «Можна сказати «група смерті». Україна входить до п'ятірки кращих команд світу, Сенегал вже підніс сюрприз на попередньому чемпіонаті світу і з тих пір став тільки сильнішим. Група «D» простіша, у перших двох групах зібрані збірні приблизно одного рівня. У будь-якому разі наше завдання – перемагати в кожному матчі, ми не думаємо, хто нам попадеться в 1/4 фіналу. Бразилія гратиме на перемогу в кожному матчі, незважаючи ні на що. І якщо навіть доведеться зустрітися в 1/4 фіналу з Росією – це не страшно, нам потрібно перемагати будь-якого супротивника», - відзначив Жоржіньо.