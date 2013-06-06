Після сухої нічиєї в товариському матчі зі збірною Камеруну 2 червня Україна втратила дві позиції в рейтингу FIFA, опустившись з 37 на 39 місце, і поступившись збірній Албанії, яка посіла 38-у сходинку.

Серед інших країн найпомітніші зрушення спостерігаються в позиціях Сенегалу (-23, 99 місце) та Нової Зеландії (+30, 57 місце).

У межах першої десятки суттєво просунулася збірна Нідерландів (+4, 5 місце), увірвавшись до першої п’ятірки.

Збірна Росії лишилася на 11 місці.

Перша десятка рейтингу FIFA від 06.06.2013:

Іспанія (0) Німеччина (0) Аргентина (0) Хорватія (0) Нідерланди (+4) Португалія (-1) Колумбія (-1) Італія (0) Англія (-2) Еквадор (0)

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