Україна втратила дві позиції в рейтингу FIFA

14:22, 06 червня 2013
Спорт
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У четвер, 6 червня, Міжнародна федерація футболу оновила свій рейтинг.

Після сухої нічиєї в товариському матчі зі збірною Камеруну 2 червня Україна втратила дві позиції в рейтингу FIFA, опустившись з 37 на 39 місце, і поступившись збірній Албанії, яка посіла 38-у сходинку.

Серед інших країн найпомітніші зрушення спостерігаються в позиціях Сенегалу (-23, 99 місце) та Нової Зеландії (+30, 57 місце).

У межах першої десятки суттєво просунулася збірна Нідерландів (+4, 5 місце), увірвавшись до першої п’ятірки.

Збірна Росії лишилася на 11 місці.

Перша десятка рейтингу FIFA від 06.06.2013:

  1. Іспанія (0)
  2. Німеччина (0)
  3. Аргентина (0)
  4. Хорватія (0)
  5. Нідерланди (+4)
  6. Португалія (-1)
  7. Колумбія (-1)
  8. Італія (0)
  9. Англія (-2)
  10. Еквадор (0)

Повний рейтинг FIFA

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