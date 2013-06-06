Україна втратила дві позиції в рейтингу FIFA
14:22, 06 червня 2013Спорт
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У четвер, 6 червня, Міжнародна федерація футболу оновила свій рейтинг.
Після сухої нічиєї в товариському матчі зі збірною Камеруну 2 червня Україна втратила дві позиції в рейтингу FIFA, опустившись з 37 на 39 місце, і поступившись збірній Албанії, яка посіла 38-у сходинку.
Серед інших країн найпомітніші зрушення спостерігаються в позиціях Сенегалу (-23, 99 місце) та Нової Зеландії (+30, 57 місце).
У межах першої десятки суттєво просунулася збірна Нідерландів (+4, 5 місце), увірвавшись до першої п’ятірки.
Збірна Росії лишилася на 11 місці.
Перша десятка рейтингу FIFA від 06.06.2013:
- Іспанія (0)
- Німеччина (0)
- Аргентина (0)
- Хорватія (0)
- Нідерланди (+4)
- Португалія (-1)
- Колумбія (-1)
- Італія (0)
- Англія (-2)
- Еквадор (0)
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