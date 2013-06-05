Збірна України програла у фіналі турніру Лобановського

У Києві завершився фінальний матч Меморіалу Валерія Лобановського, в якому збірна України програла команді Австрії з рахунком 0:1.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч у Києві проходив наступного дня після півфіналів, на тлі великого фізичного навантаження для гравців.

Варто відзначити, що збірна України напередодні свій півфінальний матч почала на півтори години пізніше, ніж австрійці, що безсумнівно позначилося на підсумковому результаті.

У першому таймі перевагою володіли господарі поля. Підопічні Сергія Ковальця більше атакували і володіли м'ячем, але отримати вигоду зі своїх моментів не зуміли. А після перерви вже гості перехопили ініціативу і, у свою чергу, зуміли втілити перевагу в гол. Чергова атака гостей завершилася точним ударом Тоні Вастіча на 79-й хвилині - 1:0. Наприкінці гри українці намагалися зрівняти рахунок, але удари у виконанні Владислава Калитвинцева та Андрія Цурікова не досягли мети.

В матчі за третє місце, який проходив паралельно, збірна Чехії виграла у команди Словенії з таким же рахунком - 1:0.