Поведінка Гусіна і Єзерського з дружинами в барі здивувала Суркіса

Учора наша команда провела ще одне відкрите тренування в Потсдамі, а сьогодні у головного тренера української збірної запланована прес-конференція.

Наступного дня після гри слово перед представниками ЗМІ мав президент Федерації футболу України Григорій Суркіс: "На жаль, дебют нашої збірної на світовому форумі не вдався. Але це всього лише перший матч. Я не згоден з тими, хто стверджує, що вже сама участь в мундіалі є величезним досягненням. Ми не повинні зупинятися в своєму розвитку. Упевнений, що тренери зроблять правильні висновки. Чесно кажучи, мені подобається, що вину за поразку узяв на себе головний тренер команди. Я згоден з Блохіним, який заявив після гри, що футболісти, які не показуватимуть гідний футбол, поїдуть додому. Ви бачили увечері після гри веселих Гусіна і Єзерського з дружинами в барі? Мене їх поведінка дивує не менше, ніж вас.

Як уболівальник скажу, що лідером в поєдинку з іспанцями був Воронін. Сподобалися також дії Горобця, Реброва і Шелаєва. Після матчу з іспанцями мені подзвонив Президент України Віктор Ющенко і побажав збірної надалі вдалішої гри".

Газета "Факти"