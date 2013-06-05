Відбір ЧС-2014: Україна зіграє з Англією на Олімпійському

Затверджено місця проведення матчів

В Будинку футболу відбулось засідання Виконавчого комітету Федерації футболу України, на якому затверджено місце проведення матчу відбіркового турніру ЧС-2014 Україна - Англія, який відбудеться у Києві, та деяких інших матчів.

На тему: Календар відбору на ЧС-2014

Як зазначено у релізі ФФУ, домашні матчі національної збірної команди України цього року відбудуться у наступних містах: 14 серпня товариський матч Україна - Ізраїль у Києві (стадіон "Динамо" або НСК "Олімпійський"), 6 вересня кваліфікаційний матч ЧС-2014 Україна - Сан-Марино у Львові (стадіон "Львів-Арена"), 10 вересня кваліфікаційний матч ЧС-2014 Україна - Англія у Києві (стадіон НСК "Олімпійський"), та 11 жовтня кваліфікаційний матч ЧС-2014 Україна - Польща у Харкові (стадіон "Металіст").

Нагадаємо, що раніше з посиланням на львівські ЗМІ з’явилась інформація про те, що матч Україна - Англія відбудеться у Львові.