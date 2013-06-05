УЄФА назвав найкращих футболістів України

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визнав кращим гравцем року в Україні нападаючого донецького "Шахтаря" Генріха Мхитаряна, кращим молодим гравцем воротаря київського "Динамо" Максима Коваля, а командою-відкриттям - "Кривбас" з Кривого Рогу.

На тему: Визначили календар футбольної Прем’єр-ліги на сезон 2013/14

Як повідомляється в офіційному релізі УЄФА, Мхитарян забив цього сезону 25 голів, лише трохи не дотягнувши до клубного рекорду Віталія Старухіна, що забив у 1979 році за "Шахтар" 26 голів.

Коваль, на думку УЄФА, - "один з найталановитіших футболістів нового покоління. 21-річний вихованець школи запорізького "Металурга" вже чотири роки захищає ворота київського "Динамо", конкуруючи з нестаріючим Олександром Шовковським. У минулому сезоні Максим нарешті завоював тверде місце в "основі", і хоча упевнена гра молодого кіпера не врятувала біло-синіх від падіння на третє місце, наставник збірної України Михайло Фоменко звернув увагу на Коваля, викликавши його на найважливіший матч кваліфікації ЧС-2014 з командою Чорногорії".

Щодо "Кривбасу" УЄФА відзначає: "Скромна команда з Кривого Рогу відмінно провела весняну частину сезону, добившись серії відмінних результатів. Зокрема, був переможений з рахунком 2:1 дніпропетровський "Дніпро", що боровся за друге місце і путівку в Лігу чемпіонів.

Офіційний сайт УЄФА щорічно підбиває підсумки сезону всіх національних чемпіонатів країн-членів організації.