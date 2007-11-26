ФФУ проведе конференцію про відповідність спортивного законодавства стандартам ЄС

У вівторок, 27 листопада, в Будинку футболу ФФУ відбудеться конференція «Європейські стандарти права в сфері спорту та їх впровадження в українське законодавство в світлі підготовки до фінального турніру Євро-2012».

Конференцію розпочнуть програмні виступи (з 9:30 до 10:40) президента Федерації футболу України Григорія Суркіса, голови Представництва Європейської Комісії в Україні Ієна Боуга, в.о. віце-прем’єр-міністра України Дмитра Табачника, першого заступника глави Секретаріату Президента України Івана Васюника, директора Інституту законодавства Верховної Ради України Олександра Копиленка, в.о. міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Віктора Коржа.

Прес-служба ФФУ (тел. 521 05 33, media@ffu.org.ua) запрошує представників вітчизняних та зарубіжних ЗМІ взяти участь у висвітленні роботи конференції (адреса Будинку футболу − м.Київ, Лабораторний провулок, 7-а). Акредитація за редакційними посвідченнями 27 листопада до 9.15.