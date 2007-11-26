Перед жеребкуванням ЧС-2010 убили друга Франца Беккенбауера

У п`ятницю 24 листопада в Дурбані (ПАР) за два дні до жеребкування відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу 2010 року був застрелений друг президента Футбольного союзу Німеччини Франца Беккенбауера Пітер Бургшталлер, пише англійське видання The Guardian. Перші повідомлення про інцидент з`явилися у понеділок 26 листопада.

Бургштеллер, який у минулому був воротарем австрійського футбольного клубу "Зальцбург", прилетів у ПАР у справах компанії Soccerex, що займається спортивними спонсорськими програмами. У Дурбані він зустрівся з Францем Беккенбауером, який дав йому квиток на жеребкування ЧС-2010, що відбулося 25 листопада.

Поліція ПАР повідомляє, що Бургшталлер став жертвою пограбування, і злочинці застрелили австрійця. Президент ФІФА (Міжнародна федерація футбольних асоціацій) Зепп Блаттер, коментуючи подію, підкреслив, що вбивство ніяк не пов`язане з жеребкуванням, відзначає Лента.ру.

Блаттер відзначив, що в будь-якому місті, де проживають три з половиною мільйони чоловік, відбуваються злочини. Президент ФІФА навів як приклад швейцарський Цюріх, де 23 листопада було вбито 16-річну дівчину.

Відзначимо, що 25 листопада в Дурбані у менеджера збірної Німеччини Олівера Бірхоффа вкрали залишений в готельному номері портфель. Бірхофф залишився без паспорта і гаманця.