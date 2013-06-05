Збірна України вийшла до фіналу турніру пам’яті Лобановського

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, команді Сергія Ковальця вдалося забити швидкий гол. Вже на 3-й хвилині українці реалізували «стандарт». Навісна передача до штрафного майданчику словенців закінчилася влучним ударом головою у виконанні Акулініна - 1:0. Вже за декілька хвилин українська збірна ледве не шокувала суперників другим забитим м’ячем, але удар Цурикова прийняла на себе штанга.

Згодом стартовий тиск української «молодіжки» зменшився, і моменти почали виникати біля воріт Денчука. У середині першої половини зустрічі Словенія заробила право на штрафний. Після сильного удару з 17-ти метрів м`яч влучив у поперечину воріт збірної України.

Другий тайм розпочався з атак збірної України, яка протягом декількох хвилин мала дві нагоди подвоїти рахунок. Спочатку Буяльський завершував багатоходівку української збірної, а ще через дві хвилини воротар врятував збірну Словенії після удару Насонова. Але саме Словенії вдалося забити м’яч: на 57-й хвилині Братанович головою замкнув навісну передачу з правого флангу – 1:1.

Але останнє слово все-таки було за українцями, які продемонстрували характер. На 72-й хвилині Калітвінцев з правого флангу віддав розрізну передачу до карного майданчику на Болбата, який з легкістю переграв голкіпера словенської збірної.

Зазначимо, що першим фіналістом турніру стала збірна Австрії, яка обіграла команду Чехії – 3:0. Фінал відбудеться 5 червня.

Таким чином, у фіналі Меморіалу Лобановського на стадіоні "Динамо ім. В.Лобановського" зустрінуться юнацькі збірні України та Австрії. У матчі за третє місце зіграють команди Чехії та Словенії.