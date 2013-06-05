НОК назвав кращу спортсменку України
01:27, 05 червня 2013Спорт
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Найкращою спортсменкою України у травні Національний олімпійський комітет визнав Вікторію Терещук, яка виграла фінал Кубка світу з сучасного п'ятиборства в Росії та здобула «срібло» етапу Кубка світу в Угорщині.
Вікторія Терещук
Як повідомили УНІАН у прес-службі НОК України, нині Терещук очолює загальний залік Кубка світу з сучасного п’ятиборства.
Найкращим тренером місяця визнано особистого наставника Терещук Сергія Туробова.
Для Терещук і Туробова це вже четверте подібне визнання. Раніше НОК вже визнавав бронзову призерку Олімпійських ігор в Пекіні найкращою спортсменкою листопада-2006, липня-2008 та вересня-2011.
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