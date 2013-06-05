НОК назвав кращу спортсменку України

Як повідомили УНІАН у прес-службі НОК України, нині Терещук очолює загальний залік Кубка світу з сучасного п’ятиборства.

Найкращим тренером місяця визнано особистого наставника Терещук Сергія Туробова.

Для Терещук і Туробова це вже четверте подібне визнання. Раніше НОК вже визнавав бронзову призерку Олімпійських ігор в Пекіні найкращою спортсменкою листопада-2006, липня-2008 та вересня-2011.