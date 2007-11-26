Українські футболісти не проти повторити досягнення збірної Росії

Гравці "Шахтаря" і національної збірної України прокоментували підсумки жеребкування відбіркового турніру чемпіонату світу 2010-го року.

Олександр Гладкий, нападаючий "Шахтаря":

“Ну і хто нам дістався? Англія, Хорватія? Відмінна група, — говорить форвард збірної України і "Шахтаря" Олександр Гладкий. — Ніхто не чекав, що в компанії з цими суперниками Росія візьме путівку на Євро-2008. Але вона це зробила. То чом би й нам не спробувати?”

Володимир Єзерський, захисник "Шахтаря":

«Було чуття, що нам дістанеться або Англія, або Іспанія. Що ж, група цікава. Англія прагнутиме виправитися за невихід на Євро, проте Росія показала, що цю команду можна перемагати. Хороший колектив у Хорватії, та і у білорусів. Але в минулих двох циклах суперники були гірші. У першому випадку — Греція, Туреччина і Данія, в другому — Франція з Італією плюс Шотландія. Боротимемося. Хотілося б прийняти участь в цій боротьбі, але у будь-якому випадку я вдячний тренерам збірної за те, що стільки років виступав на такому рівні”.

Football.ua