Власник Стяуа загримів до в'язниці за договірні матчі

Його захист має намір клопотати про заміну менш суворого покарання суворішим. Приводом для порушення нової справи проти Бекалі став епізод з його затриманням в 2008 році в аеропорту Бухареста з 1,7 мільйона євро, походження яких він не міг пояснити.

Слідчі стверджують, що ці гроші були призначені для організації договірних футбольних матчів. Рішенням суду ця сума в олігарха була конфіскована. Бекалі, який ще недавно представляв Румунію в Європейському парламенті, заявив, що звинувачення проти нього пов'язані з політичною діяльністю, і він оскаржить їх у Європейському суді з прав людини.

"Я не думав, що таке можливо", - цитує олігарха ІТАР-ТАРС. За першим вироком до двох років в'язниці разом з Бекалі був засуджений екс-міністр оборони країни Віктор Бабюк.