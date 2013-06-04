Визначився перший фіналіст Кубка Лобановського

На стадіоні імені Баннікова відбувся перший півфінальний матч XI турніру пам'яті Валерія Лобановського.

Як повідомляє ТСН, молодіжна збірна Австрії розгромила ровесників з Чехії з рахунком 3:0 і стала першим фіналістом. На 23-й хвилині рахунок відкрив Вастіч, а перед перервою перевагу австрійців подвоїв Песінгер. У середині другого тайму Зуль забив третій м'яч у ворота чехів. В ці хвилини на "Оболонь-Арена" проходить другий півфінальний матч між збірними України та Словенії. Нагадаємо, що у 2012 році турнір виграли словаки.