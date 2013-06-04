Визначили календар футбольної Прем’єр-ліги на сезон 2013/14

Як повідомили УНІАН в УПЛ, процедура визначала, який номер буде прикріплений до кожної команди. Заздалегідь було відомо, що будуть розведені протягом сезону у домашніх та виїзних матчах донецькі та київські клуби - відповідно, «Шахтар» та «Металург», «Динамо» та «Арсенал». Також, згідно з клопотанням «Ворскли», полтавському клубу заздалегідь було присвоєно номер «9», щоб команда проводила перші два тури у гостях. Це пов’язано з реконструкцією стадіону «Ворскла» ім. Бутовського». Також задоволено прохання «Карпат», аби львів’яни у перший ігровий день були господарями поля.

Окрім того, досі ще не відомі два учасники наступних змагань. «Кривбас», у якого був відкликаний атестат для участі у чемпіонаті України, 4 червня подав апеляцію до відповідного комітету Федерації футболу України. «Говерла», яка може замінити криворізьку команду, на разі також не має дозволу для участі у змаганнях Прем’єр-ліги. Окрім того, друга команда Першої ліги за підсумками сезону 2012/2013 рр. - алчевська «Сталь» - ще не підтвердила свого наміру виступати елітному українському дивізіоні. Тому в календарі два вакантні на даний момент місця позначено умовно - «Команда ПЛ 15» та «Команда ПЛ 16».

Згідно з опублікованим календарем, у першому турі (базовий день - 13 липня) провідні українські команди "Шахтар", "Металіст", "Дніпро" та "Динамо" синхронно проведуть свої матчі вдома, а в другому турі (20 липня) - на виїзді. Центральний матч першого кола "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 3 серпня в рамках 4-го туру. Повний календар змагань буде опубліковано пізніше.