Юнацька збірна України з футболу розгромила Молдову 8:0

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, юнацька збірна України (вік гравців до 18 років) сьогодні на тренувальній базі в Конча-Заспі провела другий запланований спаринг проти однолітків з Молдови.

Перший тайм розпочався з атак української збірної, але суперникам більш-менш вдавалося чинити гідний опір нашій команді. Проте на екваторі першої половини зустрічі агресивна гра українців в атаці все ж принесла результат - на 19-й хвилині рахунок відкрив Тарас Завийський, а ще через десять хвилин перевагу «синьо-жовтих» подвоїв Тарас Качараба.

Другий тайм став бенефісом Артура Мираняна, якого тренер українців Олександр Петраков випустив на поле замість Дмитра Білонога. Нападник донецького «Шахтаря» тричі протягом 45-ти хвилин вразив ворота Дениса Мокогоненка. Ще один влучний удар записав на власний рахунок Завийський на 53-й хвилині.

Наприкінці матчу гра збірної Молдови остаточно розклеїлася, що дозволило українцям ще двічі відзначитися у воротах суперників - голи забивали Максим Банасевич та Микита Адаменко.

Нагадаємо, що перший спаринг юнацьких збірних України та Молдови, який відбувся 2-го червня в Конча-Заспі, завершився перемогою українців з рахунком 2:1.