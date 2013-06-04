Менеджери Кличка і Повєткіна домовилися про допінг-тести

Промоутер Володимир Хрюнов, який виступає у ролі організатора поєдинку між володарем титулу WBA у суперважкій вазі Олександром Повєткіним (26-0, 18 КО) і абсолютним чемпіоном світу Володимиром Кличком (60-3, 51 КО), повідомив про досягнення усної домовленості сторін про умови проведення обов'язкових допінг-тестів.

Про це повідомляє російський сайт Sportbox.ru.

«Ми досягли усної домовленості про проходження допінг-тесту боксерами. Кличка перевірятиме NADA, а Повєткіна — РУСАДА. Зробимо все можливе, щоб цей бій відбувся. Для Кличка, крім фінансової сторони, він також має величезне іміджеве значення. Цей поєдинок такий важливий для боксу в цілому, як, свого часу, ДніпроГЕС був наріжним каменем плану ГОЕЛРО. Люди давно і сильно чекають на цей бій, енергія накопичилася і їй треба дати вихід», - сказав Хрюнов.

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Як повідомляв УНІАН, бій між Кличком і Повєткіним планується на 5 жовтня, але раніше менеджер Кличка Бернд Бенте і сам боксер не виключали можливості відмови від проведення бою. Крайній термін підписання контракту на бій Кличко–Повєткін – 7 червня.