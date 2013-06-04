Головний тренер «Баварії» відмовився очолити «Реал»

Про це повідомляєофіційний сайт німецької команди.

68-річний Хайнкес розповів, що йому пропонували контракти кілька клубів, проте він відмовився через бажання відпочити. Тренер відзначив, що останні місяці були для нього дуже важкими, і йому необхідна пауза. Фахівець додав, що з його заяви не слід робити висновки про те, що він завершив кар'єру.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня український легіонер Анатолій Тимощук, який грав під керівництвом Хайнкеса у «Баварії», заявив, що тренер з вірогідністю 95-99 відсотків очолить мадридський «Реал». Про інтерес до тренера з боку мадридців також написав і сайт мюнхенського клубу. 1 червня іспанська команда провела останній матч під керівництвом Жозе Моуріньо. Хайнкес вже працював у «Реалі» в сезоні-1997/98, вигравши з командою Лігу чемпіонів.

У сезоні-2012/13 Хайнкес привів «Баварію» до перемоги у чемпіонаті і Кубку Німеччини, а також у Лізі чемпіонів.

1 липня на чолі команди його змінить Хосеп Гвардіола, який раніше працював в «Барселоні».