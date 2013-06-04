Азаров обіцяє підтримати розвиток шахів

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, це пообіцяв прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі із чемпіоном Європи з шахів серед чоловіків Олександром Моісеєнком.

"Ми раді вітати наших видатних спортсменів, представників науки, культури, які на міжнародних змаганнях здобувають престижні нагороди. Я вітаю вас із перемогою на Чемпіонаті Європи. Це доводить Європі, що в Україні такий інтелектуальний вид спорту, як шахи, знаходиться на пристойному рівні", - сказав Азаров.

Моісеєнко, у свою чергу, відзначив, що на сьогодні в країні шаховий спорт розвивається – про це свідчить перемога українки на Чемпіонаті світу, перемога на Чемпіонаті Європи тощо.

"Своїми досягненнями ми доводимо, що українці – нація інтелектуалів", - констатував шахіст.

Як повідомляв УНІАН, харківський гросмейстер Моісеєнко став переможцем Чемпіонату Європи з шахів серед чоловіків, який проходив у травні в польському місті Легниці.