Барселона купила Мессі напарника

"Барселона" оголосила про підписання п'ятирічного контракту з нападаючим збірної Бразилії з футболу Неймаром, повідомляє прес-служба каталонського клубу.

Підписання контракту відбулося в понеділок в Барселоні після того, як гравець пройшов медичне обстеження.

За даними іспанського видання Marca, за те, щоб створити в нападі зв'язку Ліонель Мессі - Неймар, "Барселона" розщедриться приблизно на 50 мільйонів євро - така вартість трансферу 21-річного форварда "Сантоса", одного з найобдарованіших футболістів нового покоління.

Неймар, який є вихованцем "Сантоса", дебютував за дорослу команду в 2009 році. Всього за "Сантос" нападаючий провів 134 матчі, в яких забив 70 м'ячів. За збірну Бразилії, основним нападаючим якої він є, відіграв 33 зустрічі і 20 разів забивав м’ячі у ворота суперників.