”Рома” зіграє проти ”Динамо” без чотирьох гравців основи

Вчора став відомий список футболістів, яких бере з собою до Києва наставник "Роми" Лучано Спалетті.

Кадрові втрати римлян вражають: у столиці Італії залишилися Франческо Тотті, Альберто Аквілані, Симоне Перротта і Філіп Мексес. Всі вони є гравцями основи римської команди.

Ось повний список тих, хто прибуде в столицю України.

Воротарі: Курчі, Доні, Дзотті;

Захисники: Антунес, Кассетті, Сісіньйьо, Феррарі, Жуан, Пануччі, Тонетто;

Півзахисники: Баруссо, Брігі, Де Россі, Еспозито, Жюлі, Мансіні, Піт, Пісарро, Таддеї;

Нападаючий: Вучиніч.

"Динамо" і "Рома" зіграють в рамках Ліги чемпіонів у вівторок 27 листопада.

Football.ua