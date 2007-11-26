”Рома” зіграє проти ”Динамо” без чотирьох гравців основи
09:46, 26 листопада 2007Спорт
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Кадрові втрати вражають
Вчора став відомий список футболістів, яких бере з собою до Києва наставник "Роми" Лучано Спалетті.
Кадрові втрати римлян вражають: у столиці Італії залишилися Франческо Тотті, Альберто Аквілані, Симоне Перротта і Філіп Мексес. Всі вони є гравцями основи римської команди.
Ось повний список тих, хто прибуде в столицю України.
Воротарі: Курчі, Доні, Дзотті;
Захисники: Антунес, Кассетті, Сісіньйьо, Феррарі, Жуан, Пануччі, Тонетто;
Півзахисники: Баруссо, Брігі, Де Россі, Еспозито, Жюлі, Мансіні, Піт, Пісарро, Таддеї;
Нападаючий: Вучиніч.
"Динамо" і "Рома" зіграють в рамках Ліги чемпіонів у вівторок 27 листопада.
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