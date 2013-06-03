Ворскла відремонтує свій стадіон за 10 мільйонів гривень

Футбольний клуб «Ворскла» почав ремонтні роботи на головній футбольній арені Полтави - стадіоні «Ворскла».

Про це УНІАН повідомив президент ФК «Ворскла» Олег Бабаєв.

За його даними, на стадіоні планують замінити дренажну систему, всі сидіння на західній трибуні і бігові доріжки, а також зробити новий газон. Реконструкцію планують завершити до 13 липня.

За словами Бабаєва, почесний президент футбольного клубу "Ворскла", народний депутат Костянтин Жеваго виділив кошти на фінансування даного проекту в розмірі 10 млн. грн.

У футбольному клубі УНІАН повідомили, що останній раз газон полтавського стадіону повністю міняли в 1996 році. За свою історію стадіон двічі реконструювався (1968-1974 рр. і 1995-2000 рр.).

Довідка УНІАН. Стадіон «Ворскла» ім. Олексія Бутовського розрахований на 25 тис. місць. Розміри поля: 104х68 метрів. Освітлення: 1200 люкс.