Жозе Моуріньо оголосив про повернення в «Челсі»

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт видання AS, тренер розповів, що 3 червня прилетить до Лондона для переговорів, додавши, що в даний час у нього ще немає контракту з «Челсі». «Життя прекрасне, але коротке, так що потрібно знайти те, що буде краще для вас», - зазначив Моуріньйо.

Наприкінці травня видання The Sunday Times написало, що португалець в «Челсі» отримуватиме 8,5 мільйонів фунтів після вирахування податків, що зробить його найбільш високооплачуваним тренером в англійській прем'єр-лізі.

Останні три сезони португалець очолював мадридський «Реал», з який виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії, а також тричі доходив до півфіналу Ліги чемпіонів. 1 червня «Реал» в останній грі під керівництвом Моурінью обіграв «Осасуну» (4:2).

У перерві між роботою в «Челсі» і «Реалі» Моуріньо очолював міланський «Інтер», з яким в 2010 році виграв Лігу чемпіонів.