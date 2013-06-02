Збірна України зіграла внічию з Камеруном

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч став генеральною репетицією перед найважливішою грою відбіркового турніру до чемпіонату світу -2014, який збірна України проведе 7 червня проти команди Чорногорії.

Гра з Камеруном видалася непростою для української команди, навіть незважаючи на те, що суперник грав далеко не найсильнішим складом. У Київ не приїхали вісім гравців основи однієї з найсильніших команд африканського континенту.

Тим не менш, протягом матчу гострі моменти у приблизно рівній кількості створювали обидва суперника. І лише в останні 10 хвилин гри українці зуміли повністю заволодіти перевагою і створили кілька моментів поспіль. Втім, гості зуміли відбитися, що цілком логічно.

Нічия стала справедливим результатом гри. Тепер, 7 червня українців чекає куди більш складна гра в Чорногорії. Нагадаємо, що в жовтні 2012 року в Києві господарі поля програли цьому супернику з рахунком 0:1.