Українські веслярі завоювали бронзову медаль чемпіонату Європи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, нагороду виграли Світлана Новиченко і Ганна Концева.

Спортсмени збірної України брали участь в більш ніж половині дисциплін, в яких розігрувалися нагороди, – 9 із 17. У чотирьох видах програми нашим спортсменам вдалося кваліфікуватися у фінал.

У жіночій дисципліні «двійка без рульового» український екіпаж Новиченко – Концева не одразу змогла пробитися до фіналу, але використовував свій шанс у втішному заїзді, де упевнено лідирував всі перегони. Що стосується вирішального заїзду, то українки із самого початку захопили лідерство, але в кінцівці різко здали. У спортсменок не вистачило сили позмагатися за перемогу, але переваги, створеної на початку, вистачило для того, щоб фінішувати на третьому місці. Чемпіонками в цьому виді програми стали веслярки з Румунії, срібними призерами – німкені.

В інших фіналах українці виступили менш вдало. У четвірці парною жіноча команда в складі Наталія Ковальова, Діана Димченко, Вікторія Колтунова і Олена Буряк посіли останнє 6-е місце. У цьому ж виді програми у чоловіків Дмитро Міхай, Іван Футрик, Олександр Надтока і Іван Довгодько здобули «образливе» четверте місце, залишившись поза п'єдесталом. Нарешті, в жіночому одинаку Україну представляла Наталія Довгодько, яка на Олімпіаді в Лондоні-2012 стала чемпіонкою в четвірці парною. У дисципліні «одинак» у фіналі чемпіонату Європи вона фінішувала лише п'ятою.