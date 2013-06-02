Українські п'ятиборці завоювали срібло фіналу Кубка світу

Як повідомляє кореспондент УНІАН, українці достатньо рівно пройшли всю дистанцію змагання, жодного разу не спустившись у проміжній турнірній таблиці нижче за п'яте місце.

Перед завершальним видом програми дует Тимошенко-Терещук посідав п'яте місце. Але в стрілянині і кросі українці були дещо влучнішими і швидшими, ніж представники Південної Кореї, а беззастережного лідера команду Росії судді дискваліфікували за порушення правил.

Перше місце в міксті посів латвійський дует Олена Рубльовська – Денис Черковскіс, третіми фінішували німці Джені Кольман і Александер Нобіс.

Як повідомляв УНІАН, раніше у фіналі Кубка світу в жіночих змаганнях «золото» завоювала Вікторія Терещук, а бронзу – Ганна Буряк. У чоловічих індивідуальних змаганнях кращий з українців Дмитро Кирпулянський здобув лише 23-е місце.