Троє українських легкоатлеток виступлять на четвертому етапі "Діамантової ліги"

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, у сектор для потрійного стрибка, крім українок Саладухи та Князевої, вийдуть, зокрема, переможниця попереднього етапу колумбійка Катеріна Ібаргуен, одна з найголовніших суперниць Саладухи протягом останніх років кубинка Ярхеліс Савіньє та британка Яміле Алдама.

Українка Ребрик змагатиметься у секторі для метання списа. Потенційними фаворитами змагань у цьому секторі стануть росіянка Марія Абакумова та німкеня Крістіна Обергфьолль.

Етап "Діамантової ліги" в Юджині відбудеться 1 червня.

"Діамантова ліга" - легкоатлетичні змагання, засновані 2010 року Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій. «Діамантова ліга» замінила іншу серію змагань, "Золоту лігу", старти в якій проводилися в період з 1998 до 2009 року. Серія стартів в рамках «Діамантової ліги» складається з 14 етапів, котрі відбуваються не лише на традиційних європейських аренах, але і в США, Китаї та Катарі. За головний приз змагань борються представники 9 бігових та 7 технічних легкоатлетичних дисциплін, як у чоловіків та і у жінок. Кожна з цих дисциплін представлена лише на 7 з 14 етапів.