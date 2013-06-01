Українська спортсменка виграла фінал Кубка світу

Як повідомляє офіційний сайт змагань, у списку 36 учасниць фіналу Кубка світу були три українки, дві з яких до останнього моменту претендували на перемогу у загальному заліку.

Зокрема, перед завершальним видом програми "комбінацією" (біг + стрільба), на першому місці була Ганна Буряк, яка на 140 балів випереджала найближчого переслідувача. Щодо Терещук, то вона йшла на третьому місці. Проте в завершальному виді Терещук, яка стартувала на 11 секунд пізніше за лідера, зуміла швидко пробігти дистанцію і влучно відстрілятися, що дозволило їй не затримуватися на вогняних рубежах.

Набравши 5440 балів, українка на 28 пунктів випередила росіянку Катерину Хурашкіну, яка фінішувала другою. Третє місце посіла Ганна Буряк, яка принесла другу нагороду збірній України. Також відзначимо, що третя учасниця від України Ірина Хохлова посіла 12-е місце.

Змагання в Нижньому Новгороді триватимуть до 2 червня. У програмі також заплановані чоловічі змагання і мікст.