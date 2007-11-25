Результати 17-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогодні трьома матчами закінчився 17-й тур Чемпіонату України з футболу.

Металіст виграв у Зорі 2:1 (Зезе 40, 60 - Шмаков 10), Металург (3) і Кривбас розійшлися, обмінявшись голами (Вернидуб 3 - Мелащенко 47), а Дніпро вирвав перемогу у ФК Харків після кутового під самий кінець гри - 1:0 (Канкава 89).

Нагадаємо, що вчора й позавчора закінчилися матчі Ворскла - Закарпаття 2:0 (Главіна 45, Маркоскі 55), Шахтар - Нафтовик-Укрнафта 1:1 (Чигринській 28 - Каракевич 17 пен.), Карпати - Таврія 4:0 (Кобін 24, Ковель 30, 54, 65), Арсенал - Динамо 0:1 (Гіоане 45), Чорноморець - Металурга (Д) 1:0 (Васкес 74).

Тепер у четвірці лідерів стало тісніше: Шахтар - 41 очко, Дніпро - 40, Динамо і Металіст - по 36.

Чорноморець - 27, Таврія - 24, Кривбас - 21, Зоря і Металург (3) - по 20, Арсенал - 19, ФК Харків, Металург (Д) і Ворскла - по 17, Карпати - 16, Закарпаття - 14, Нафтовик - 11 очок.