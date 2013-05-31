ФІФА посилила покарання за расизм

Практично одноголосно (99%) учасники конгресу ФІФА, що відбувається на острові Маврикій в Індійському океані, ухвалили нові правила, згідно з якими з клубів будуть зніматися очки. Повторні порушення з боку команди або вболівальників можуть призвести до виключення з турнірів, включаючи континентальні першості.

"Цього року сталося кілька огидних подій, які надовго відкинули тінь і на футбол, і на суспільство в цілому. Я кажу про політику ненависті - расизм, невігластво, дискримінацію, нетерпимість, вузьколобі забобони", - заявив президент ФІФА Йозеф Блаттер у зверненні до конгресу.

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"М'яч не дискримінує і ми не повинні", - додав він.

У разі вияву расизму гравці та футбольні чиновники будуть дискваліфіковані не менше ніж на п'ять матчів. На цей період їм буде заборонено з'являтися на будь-яких футбольних стадіонах.

"Ми почали діяти", - прокоментував підсумки голосування Блаттер.

За матеріалами: ИТАР-ТАСС, fifa.com