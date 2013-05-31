Усі кандидати на пост президента МОК відмовилися від зарплати

Про це повідомив Президент МОК Жак Рогге на підсумковій прес-конференції в Санкт-Петербурзі (Росія), де завершилася Міжнародна конвенція SportAccord, в рамках якої відбулося засідання виконкому МОК.

Як повідомляє офіційний сайт МОК, Рогге заявив: "Я, дійсно, запропонував колегам змінити існуючу систему і ввести заробітну плату для президента МОК. Я пояснив членам виконкому, чому я просуваю цю ідею – може виникнути така ситуація, коли кандидат на пост президента буде дуже молодим і матиме забезпечувати свою сім'ю. А коли на тобі лежить вантаж фінансових проблем, ти навряд чи зможеш брати участь у передвиборчій кампанії та бути кандидатом на пост президента МОК. Але всі шість нинішніх кандидатів одностайно відмовилися від моєї пропозиції й сказали, що готові працювати на безплатній основі".

Також діючий голова МОК сказав: "Ми продовжуватимемо обговорювати це питання, з часом ситуація може змінитися і тоді членам виконкому доведеться ухвалювати рішення. Але для цього засідання, для цих виборів і для мого послідовника ніяких змін не буде".

У своєму виступі Рогге також розповів про наступний етап передвиборчої гонки: "3-4 липня в Лозанні (Швейцарія) відбудеться позачергова сесія МОК. На ній, зокрема, шість кандидатів на пост президента МОК представлять свої передвиборчі програми. На даний момент ми говоримо про шістьох кандидатів, але, як ви знаєте, висувати кандидатури можна до 7 червня, хоча я не чекаю, що відбудеться зміна. Швидше за все, ми продовжимо цю передвиборчу кампанію з шістьма кандидатами".

Як повідомляв УНІАН, вибори президента МОК відбудуться 10 вересня 2013 року в Буенос-Айресі (Аргентина).

В даний час кандидатами на пост президента МОК є: Сергій Бубка (Україна), Нг Сер Міанг (Сінгапур), Томас Бах (Німеччина), Чінг-Куо Ву (Тайвань), Річард Керріон (Пуеро-ріко) і Денис Освальд (Швейцарія).