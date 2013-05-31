Оголосили склад збірної України з плавання на чемпіонати світу і Європи

Як повідомили УНІАН у Федерації плавання України, на чемпіонат світу в Барселоні (Іспанія), який стартує 28 липня, головний тренер команди Андрій Сердінов повезе восьмеро спортсменів віком 14-28 років.

Змагатися на головному турнірі року будуть Вікторія Солнцева, Андрій Говоров, Дарина Зевіна, Марія Лівер, Ігор Борисик, Ганна Дзеркаль, Сергій Фролов, Максим Шемберев. «Ми відібрали найсильніших спортсменів країни. До складу команди ввійшли тільки ті плавці, які виконали нормативи А, встановлені Міжнародною Федерацією плавання», - сказав Сердінов.

Кандидатури ще трьох спортсменів, які виступатимуть на чемпіонаті світу в плавальному марафоні на відкритій воді, затвердять наприкінці червня після чемпіонату України в Бердянську.

Головний тренер команди наголосив, що серед лідерів збірної України - чемпіон перших Олімпійських ігор серед юніорів Андрій Говоров, чемпіонка перших Олімпійських ігор серед юніорів і чемпіонка світу Дарина Зевіна, учасник і фіналіст Олімпійських ігор і чемпіон світу Ігор Борисик, призер чемпіонату Європи і триразовий рекордсмен України Сергій Фролов і наймолодша спортсменка в команді 14-річна Вікторія Солнцева.

На чемпіонат Європи серед юніорів, який відбудеться в м. Познань (Польща) 10-14 липня, від України поїдуть 23 спортсмени. Це дівчата 14-16 років і хлопців 17-18 років: Дмитро Сидорченко, Максим Кріпак, Богдан Плавін, Вікторія Солнцева, Анастасія Малявіна, Михайло Романчук, Ілля Тесленко, Федір Боличев, Дмитро Туркін, Орина Якуба, Тарас Бойчук, Маргарита Смирнова, Олексій Журавльов, Олексій Моргун, Владислав Савенков, Володимир Загурський, Христина Панчішко, Павло Никоноров, Сергій Рослий, Артур Плаксюк, Ангеліна Мікиш, Максим Олексєєнко і Данило Колодяжний.

Єдина із спортсменів, яка виступить відразу у двох міжнародних змаганнях – чемпіонаті Європи серед юніорів і чемпіонаті світу – Вікторія Солнцева.

«Солнцева стала відкриттям цього року у вітчизняному плаванні. Попри юний вік, вона займає лідируючі позиції у світовому рейтингу», - сказав Сердінов. Спортсменка встановила відразу два рекорди України на змаганнях літнього Кубка України, які відбулися 18-21 травня. Вона пропливла 100-метрову дистанцію брасом з результатом 1 хв 06.73 с, побивши рекорд 2007 року Ганни Хлистунової. Лише дві секунди віддаляють Солнцеву від світового рекорду, встановленого американкою Джесікою Харді 2009 року. Вона пропливла 100-метрівку брасом з результатом 1 хв 04.45 с.