В українського олімпійця через 9 років відібрали золоту медаль

Американського штовхача ядра Адама Нельсона офіційно визнано чемпіоном Олімпійських ігор 2004 року в Афінах.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) передав Нельсону золоту медаль, завойовану українцем Юрієм Білоногом, якого викрили у застосуванні допінгу.

Як повідомляє офіційний реліз МОК, Білоног став одним із спортсменів, якого викрили у застосуванні допінгу за підсумками повторної перевірки проб, узятих у атлетів на Олімпіаді-2004. Проби були перевірені у серпні 2012 року, незадовго до закінчення восьмирічного терміну їх зберігання. У Білонога виявили заборонений анаболічний стероїд оксандролон.

Нельсон на Олімпійських іграх в Афінах посів у штовханні ядра друге місце. Американський спортсмен показав такий самий результат, що і Білоног (21 метр 16 сантиметрів), проте українця визнали переможцем за додатковим показником - у другій, своїй кращій спробі, він штовхнув ядро далі, ніж американець.

Срібна медаль у штовханні ядра тепер перейде данцю Йоахіму Брехнеру, який показав в Афінах третій результат. Бронзовим призером стане іспанець Мануель Мартінес.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна федерація легкої атлетики визначила покарання у вигляді двох років дискваліфікації для українця Білонога, який під впливом допінгу виграв змагання Олімпіади-2004 в Афінах у штовханні ядра.

Спортсмена було дискваліфіковано заднім числом. Анулюванні всі результати його виступів у період з 18 серпня 2004 року до 17 серпня 2006 року. Раніше його також було позбавлено золотої олімпійської медалі.

Білоног є чемпіоном Європи 2002 року і бронзовим призером світової першості-2003. Свою спортивну кар'єру він завершив після Ігор-2008 у Пекіні, де залишився за межею призерів.