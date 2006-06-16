Закінчився матч Ангола – Мексика

У Ганновері на стадіоні "AWD-арена" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу (група D) Ангола – Мексика.

Перша ж хвилина принесла і перший небезпечний момент біля воріт Анголи. Мексика захопила ініціативу і почала тиснути ангольців до їхніх воріт. Ангольці зрідка намагалися контратакувати. На 12-й хвилині Рафаель Маркес зі штрафного пробив низом у штангу. На 20-у хвилини обидві команди втомилися від жорсткої гри, кілька разів на полі виходили медики, швидкість впала, пом`якшала контактність двобоїв. Ангольці кілька разів вийшли до воріт, дисципліновано розігруючи через всю середину поля складні командні комбінації. Завершальні дії в цей період були їх слабким місцем, натомість захисники відпрацьовували свої зони, страхували один одного, немов у хорошій ДЮСШ.

На 32-й хвилині Фігереда зі штрафного навісив на 11-метрову позначку, звідки Аква головою пробив вище воріт. Але Мексика негайно відповіла гострою голевою атакою – Жоау Рікарду в стрибку перехоплював простріл. За три хвилини до кінця тайму мексиканці знову загострили ситуацію біля самих воріт: удар, добивання, воротар тяжко, але порається з м`ячем, що літає довкола нього.

У такому стилі команди і дограли перший тайм: працьовитий і загалом яскравістю не позначений.

У перші десять хвилин другого тайму мексиканці повернули ініціативу, тричі входили в штрафну з відчутними загрозами для воріт, але воротар і захисники встигали врешті зреагувати. Потім пішли вперед ангольці – Матеуш далеким ударом (чи не єдиним досі) потривожив воротаря. І одразу стався найнебезпечніший на 57-у хвилини момент – прорив Гільєрмо Франко до воріт, Рікарду ледве дістав перекинутий над ним м`яч, а захисник зміг замінити його в воротах при добиванні.

На 60-62-й хвилинах командними діями ангольці притисли суперників до штрафної хвилини на дві: до штрафної мексиканці їх не пускали, але й м`яча відняти не могли. На 65-й Рікарду на виході дістав навіс справа, на 66-й узяв удар з 14 метрів Омара Браво, який прорвався через захисників (автора двох голів в попередній грі мексиканців з Іраном), на 70-й помилився на виході, але суперники невдало добивали.

На 73-й і 74-й обидва тренери зробили заміни – хтось повинен був переламати гру, і Мексика була до цього ближче. Тим більше, що на 79-й хвилині Андре Маканга одержав другу жовту картку за навмисну гру рукою. Збірна Анголи залишилась удесятьох... і негайно пішла в атаку. Мексиканці відповіли п`ятьма, на 85-й Фонсека пробивався через захисників як через ліс, падав, вставав, розсовував руками, на 87-й Маркеш бив здалеку, на 88-й м`яч влучив у штангу ангольських воріт.

Потім суддя додав три хвилини… І в атаку пішла Ангола. А Мексиці більше не вдалося створити нічого – 0:0.