WBA зобов'язала Кличка і Повєткіна підписати контракт до 7 червня

Про це повідомив промоутер російського боксера Володимир Хрюнов, передає worldboxingnews.net.

Також Хрюнов сказав, що сторони вже дуже близькі до підписання контракту, і він не чекає якихось проблем з тим, щоб укластися в терміни, встановлені WBA.

Разом з тим на офіційному сайті WBA будь-яка інформація з цього приводу відсутня.

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Як повідомляв УНІАН, обидва боксери після досягнення усної домовленості про проведення бою між собою вже провели обов'язкові поєдинки, що передували очній зустрічі. Кличко-молодший переміг Франческо Пьянету, а Повєткін не менш ефектно і переконливо довів свою перевагу над поляком Анджеєм Вавжиком.

Після бою Повєткін - Вавжик, який відбувся 17 травня, Хрюнов оголосив, що бій Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня в Москві. Місце проведення бою - СК "Олімпійський", один із найбільших критих стадіонів у Європі.