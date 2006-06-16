Закінчився матч Голландія - Кот д`Івуар

У Штутгарті закінчився матч Нідерланди - Кот д`Івуар, який визначив дві команди, що вийшли в 1/8 фіналу з групи C (її ot називають "групою смерті"). Перемога голландців (2:1) забезпечила участь e матчах плей-офф їм і аргентинцям. Збірні Кот д`Івуару і Сербії та Чорногорії втратили всі шанси на продовження боротьби.

Всі голи були забиті в першому таймі. У період з 23-ї до 27-ї хвилини голландці досягли переваги в два м`ячі. Першим забив Робін ван Персі, реалізувавши штрафний. Зазначмо, що івуарійці сфолили саме на ван Персі. За чотири хвилини Руд ван Ністелрой вправно уникнув офсайда і подвоїв рахунок.

Гравці Кот д`Івуару також мали свої моменти і використали один з них. Блиснув Бакарі Коні, після удару якого м`яч потрапив в самісіньку дев`ятку - 2:1. Після перерви гра стала нервовішою - голландці почали більше дбати про оборону, оскільки в деяких епізодах першого тайму африканці розбиралися із захисниками "оранжевих" дуже легко.

Моменти були в обох команд, але воротар збірної Нідерландів Едвін ван дер Сар грав надійно, а голландським форвардам кілька разів забракло успіху. У результаті рахунок не змінився - 2:1. Таким чином, Нідерланди й Аргентина набрали по шість очок і вийшли в 1/8 фіналу, а команди Кот д`Івуару і Сербії та Чорногорії очок не мають.

Лента.ру