"Металіст" і "Карпати" досі судяться через матч 2008 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ріб повідомив на семінарі з питань діяльності Лозаннського суду в Будинку футболу.

«Всі наші рішення можуть бути оскаржені в Швейцарському федеральному трибуналі, і якщо «Металіст» з «Карпатами» будуть не згодні з рішенням CAS, то вони можуть скористатися цим правом. Проте підкреслю, що апеляція в Швейцарський федеральний трибунал може бути подана виключно з процедурних питань. Іншими словами: ні докази, ні факти, підтверджені CAS, не можуть бути поставлені під сумніви», - зазначив Ріб.

Також він пояснив, що якщо той чи інший доказ прийнятий до розгляду CAS і визнаний правомірним, або якщо цим судом був підтверджений той чи інший факт, то скасувати їх Швейцарський федеральний трибунал не має права. Трибунал може скасувати рішення CAS лише у тому разі, коли в ході розгляду справи Лозаннським судом були порушені права однієї із сторін з погляду процедури. Наприклад, не заслуховують всі докази або неправомірно не враховані деякі аргументи.

При цьому клуби можуть попросити Швейцарський федеральний трибунал припинити дію рішення CAS, поки їх апеляція не буде розглянута трибуналом.

Раніше Ріб заявив, що навіть гіпотетична можливість втручання в роботу CAS з боку УЄФА, будь-якої іншої організації або приватних осіб просто виключена.

Раніше сьогодні стало відомо, що рішення у справі про нібито договірний матч «Металіста» і «Карпат» буде оприлюднено за два тижні.

Довідка УНІАН. Матч 26-го туру 17-го Чемпіонату України, який відбувся 19 квітня 2008 року в Харкові між «Металістом» і «Карпатами», завершився з рахунком 4:0 на користь харків'ян. Після матчу розгорівся скандал – харківський і львівський клуби обвинуватили в порушенні принципів чесної гри, в тому, що матч носив договірний характер.

19 жовтня 2010 року рішенням апеляційного комітету Федерації футболу України було довічно усунено від будь-якої діяльності у футболі екс-гравця «Карпат» Сергія Лащенкова і на п'ять років дискваліфіковано спортивного директора «Металіста» Євгена Красникова.

Генеральному директорові львівського клубу Ігорю Дедишину дали три роки дискваліфікації, а всіх футболістиів «Карпат», які брали участь у цій грі, дискваліфіковано на три роки умовно.

Після цього клуби подали апеляцію на рішення функціонерів ФФУ до Спортивного арбітражного суду Лозанни.