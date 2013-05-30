Президент «Реала» не продасть Роналду навіть за мільярд євро

Про це заявив президент команди Флорентіно Перес, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Я зроблю все можливе, щоб Роналду продовжив контракт, - передають слова Переса місцеві ЗМІ. - У нього залишилося ще два роки за чинною угодою, він кращий футболіст у світі і ми хочемо зберегти його і далі. Роналду лідер і символ клубу. Я не продам його навіть за 1 млрд євро. Кріштіану справжній переможець і він хоче завойовувати титули. А "Реал" найвідповідніший клуб для цього ".

На португальця претендують англійський "Манчестер юнайтед" і французький ПСЖ.