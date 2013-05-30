На медалях Олімпіади в Сочі зобразили клаптикову ковдру (фото)

Медалі «Сочі 2014» продовжують єдину стилістику перших в історії Росії зимових Ігор, - повідомляє офіційний сайт Олімпіади.

За допомогою гравіювання на нагороди нанесено фірмову «клаптикову ковдру» - образ Ігор 2014 року, який символізує різноманіття культурних традицій російських народів, - відзначають огранізатори.

На лицьовій стороні медалі (аверс) зображені Олімпійські кільця. На зворотному боці (реверс) - назва виду змагань англійською мовою і емблема Ігор "Сочі 2014".

Офіційна назва Ігор російською, англійською та французькою мовами розміщено на ребрі (гурт).

Олімпійські ігри в Сочі стануть рекордними за кількістю представлених видів змагань, у зв'язку з чим буде виготовлено рекордну кількість комплектів медалей - близько 1300 штук.