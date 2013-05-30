На медалях Олімпіади в Сочі зобразили клаптикову ковдру (фото)
Сьогодні в Санкт-Петербурзі відбулася презентація Олімпійських та Паралімпійських медалей, за які боротимуться учасники зимових Ігор-2014.
Медалі «Сочі 2014» продовжують єдину стилістику перших в історії Росії зимових Ігор, - повідомляє офіційний сайт Олімпіади.
За допомогою гравіювання на нагороди нанесено фірмову «клаптикову ковдру» - образ Ігор 2014 року, який символізує різноманіття культурних традицій російських народів, - відзначають огранізатори.
На лицьовій стороні медалі (аверс) зображені Олімпійські кільця. На зворотному боці (реверс) - назва виду змагань англійською мовою і емблема Ігор "Сочі 2014".
Офіційна назва Ігор російською, англійською та французькою мовами розміщено на ребрі (гурт).
Олімпійські ігри в Сочі стануть рекордними за кількістю представлених видів змагань, у зв'язку з чим буде виготовлено рекордну кількість комплектів медалей - близько 1300 штук.