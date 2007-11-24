«Шахтар» віддав 2 очки аутсайдерові

З нічийним рахунком – 1:1 - закінчилася в Донецьку гра ФК «Шахтар» з «Нафтовиком» з Охтирки.

Вже на 9 хвилині «Шахтар» міг відкрити рахунок, але Кастільо, пробиваючи одинадцятиметровий, не зумів переграти воротаря «Нафтовика». А ось гості свій пенальті не згаяли. Каракевич точно виконав удар з точки і відкрив рахунок – 0:1, повідомляє Остров.

На 28 хвилині Чигринський головою переправляє м`яч, що прийшов йому з кутового, у ворота «Нафтовика» - 1:1.

Більше голів в цьому матчі зафіксовано не було.

«Шахтар», що утримує перше місце в турнірній таблиці, на своєму полі поступився 2 очками команді, що займає найнижчий рядок в нинішньому чемпіонаті країни.