В одиночному розряді на «Ролан Гаррос» не залишилося жодного українця

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу в другому раунді.

Як повідомляє офіційний сайт турніру, українка поступилася представниці США Варварі Лепченко, посіяній під 29 номером: 6:7, 1:6.

У протистоянні з уродженкою Узбекистану Лепченко, наша спортсменка гідно провела перший сет і навіть лідирувала на тайбрейку з рахунком 5:1. Але декілька невпевнених розіграшів і помилок дали змогу її досвідченішій суперниці виграти шість очок підряд.

Перевага американки в другій партії, яка набагато вище розміщується в світовому рейтингу була вже відчутнішою.

Відзначимо, що американка спочатку була фаворитом цього матчу. Торік Лепченко дійшла в Парижі до чвертьфіналу. На сьогодні вона займає 25 рядок світового рейтингу, але її кращим показником є 19-а позиція.

Як повідомляв УНІАН, раніше з боротьби в одиночному розряді на кортах "Ролан Гаррос" вибули 5 українців - Леся Цуренко, Юлія Бейгельзімер, Олександр Долгополов, Сергій Стаховський і Ілля Марченко. Таким чином, українців у турнірній сітці більше не залишилося. Найближчий матч за участю наших спортсменів у парному розряді відбудеться 29 травня увечері, коли Сергій Стаховський вийде на корт у парі з росіянином Михайлом Южним у матчі першого кола.