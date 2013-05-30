Призначено головного арбітра на матч Україна – Камерун

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, головним арбітром матчу призначено 40-річного рефері з Росії Владислава Безбородова. Асистенти арбітра − Ніколай Голубєв (Росія) та В’ячеслав Семенов (Росія). Резервний арбітр − Євген Арановський (Україна).

Кар’єру арбітра Безбородов розпочав у 2001 році. З 2007 року він почав працювати на матчах російської Прем’єр-ліги. Безбородов - арбітр ФІФА, що входить до першої групи суддів УЄФА. У його послужному списку фінал Чемпіонату Європи 2009 серед юнаків до 17 років.

На матчах за участі національних збірних команд України російський арбітр ще не працював.

Як повідомляв УНІАН, матч у Києві 2 червня пройде на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21.00.