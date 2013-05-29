Боротьба зберегла шанси залишитися в олімпійській програмі

Виконком МОК на засіданні в Санкт-Петербурзі відхилив п'ять інших додаткових видів: карате, роликовий спорт, скелелазіння, вейкбординг та ушу.

В остаточну програму Ігор потрапить один вид спорту з трьох, включених в шорт-лист. Голосування, яке визначить переможця, має пройти під час сесії МОК у Буенос-Айресі у вересні 2013 року.

Боротьба раніше входила до числа основних видів літньої олімпійської програми, проте в лютому 2013 року виконком МОК ухвалив рішення про її виключення. Це рішення викликало невдоволення спортивної спільноти в Україні та багатьох інших країнах, в основному пострадянського простору, які традиційно показують у боротьбі хороший результат. На даний момент (до 2020 року) в літню олімпійську програму входять три види боротьби - греко-римська, вільна і жіноча.