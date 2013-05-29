Фоменко: Зараз кожна гра, як остання

Як повідомляє кореспондент УНІАН, тренер команди в першу чергу подякував Федерації футболу України, яка знайшла команді спаринг-партнера перед важливою грою у Черногорії: «ФФУ та УФІ допомогли нам з пошуком суперника перед відповідальною грою з Чорногорією. Вона дуже важлива і для нас, і для нашого суперника. Зараз у нас кожна гра, як остання. Єдиний недолік − матч відбудеться тоді, коли чемпіонат України уже закінчився. Не всі футболісти зуміли виконати завдання, які стояли перед їхніми клубами. Це позначилося на психології. Але життя є життя. Спробуємо щось змінити. Дасть Бог, за час підготовки хлопці будуть «живі і здорові». Оцінимо стан їхньої готовності й під час товариського матчу».

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На запитання, що стосується мікроклімату в команді тренер зауважив: «Про це краще запитати у хлопців. З нашого – тренерського - боку немає жодних претензій до гравців у плані взаємовідносин та ставлення до роботи».

Також тренер дав свою оцінку найближчому супернику з Камеруну: «Ви знаєте склад цієї збірної. Практично всі футболісти представляють європейські клуби − команди Франції, Іспанії. Про рівень майстерності гравців свідчить той факт, що вони неодноразово грали на чемпіонатах світу, першості Африки. Пройшли школу європейського футболу. Камерун - команда хорошого рівня. Постараємося, щоб обійшлося без травм. Камерун грає дещо в іншій манері, ніж наш найближчий суперник по відбірковій групі. Завдання номер один - отримати ігрову практику».

Як повідомляв УНІАН, товариський матч з Камеруном відбудеться 2 червня у Києві на НСК «Олімпійський». У свою чергу, відбіркова гра чемпіонату світу-2014 Чорногорія – Україна пройде 7 червня у Подгориці. Початок гри о 21.30 за київським часом